На Волыни верующие УПЦ изготовляют защитные повязки для пожилых людей

В Волынской области пгт. Голобы при храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца верующие Украинской Православной Церкви организовали пошив защитных марлевых повязок для бесплатной раздачи пожилым людям в период карантина. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Инициаторами благотворительной акции стали молодые прихожане, сообщается на официальной странице в Фейсбук Георгиевского храма.

Пошив масок производят на дому четыре швеи. Материал для изделий закупает настоятель прихода и жертвуют верующие; ушные резинки передала предприниматель из Ковеля.

За первый день акции силами общины пошито 87 повязок. Изделия переданы в Центр предоставления социальных услуг.

Ранее «Фраза» сообщала, что вокруг Херсона митрополиты и священники УПЦ совершили крестный ход со святынями.