Митрополит Филарет объехал Львов с частичкой Креста Господня

Вокруг Львова 22 марта митрополит Львовский и Галицкий Филарет совершил объезд с частицей Животворящего Креста Господня и иконой Пресвятой Богородицы «Всецарица» (Пантанаса-Целительница). Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, с четырех сторон города и на центральной площади митрополит совершил литию и окропил святой водой с особыми просьбами об избавлении от смертоносной болезни.

Во время молитвенной поездки владыка вместе со священнослужителями совершил молебеный канон и акафист Пресвятой Богородице, правило Животворящему Кресту, молебны святому Иоанну Предтече и святителю Николаю чудотворцу.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ дали практические рекомендации по поведению в храмах в период пандемии.