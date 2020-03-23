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В Кривом Роге неизвестные взорвали петарды в соборе УПЦ

В Кривом Роге неизвестные взорвали петарды в соборе УПЦ

В Кривом Роге неизвестный повредил дверь Спасо-Преображенского кафедрального собора Украинской Православной Церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», в соборе взорвали петарды.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

«22 марта в полицию поступило сообщение о том, что в Саксаганском районе неизвестный поджег петарды на территории собора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате было повреждено стекло входной двери. Пострадавших нет.

«На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства», — сообщили в полиции.

Ранее «Фраза» сообщала, что епископ УПЦ рассказал, какой выбор должен сделать каждый христианин во время угрозы коронавируса.

Тэги: общество, православие, Кривой Рог, новости православия, УПЦ, новости Украины

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