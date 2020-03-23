У берегов Нигерии пираты напали на судно. В плен взяли только украинцев, – СМИ

В Гвинейском заливе в плен к пиратам попали семь украинских моряков с судна MSC Talia F. Как выяснили журналисты «Фразы», всего на борту судна находилось 17 членов экипажа.

Как сообщает «Корреспондент», во время нападения пираты взяли в плен семерых моряков. По предварительной информации, все они — граждане Украины.

На данный момент их судьба неизвестна, а судно продолжает рейс.

Как сообщала «Фраза», в апреле 2019 года у побережья Камеруна группа нигерийских пиратов захватила в заложники членов экипажа контейнеровоза Contship Oak, среди которых были и граждане Украины.