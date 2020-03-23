Названы условия, при которых пандемия коронавируса в мире может закончиться сама

Вспышка коронавируса в мире может закончиться сама при двух условиях. Как выяснили журналисты «Фразы», это может случиться, если вирус эволюционирует или у людей выработается соответствующий иммунитет.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на доктора биологических наук, профессора Школы Системной Биологии GMU (США) Анчу Баранову. пока не ясно, сколько времени это может занять.

«Прекращение эпидемии — это два процесса. Один процесс — это процесс эволюции вируса. Мы знаем, что в новом хозяине — а человек новый хозяин для вируса — происходит ослабление вируса. Мы это наблюдали на других вирусах, в том числе коронавирусах», — рассказала врач, добавив, что вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, ослабляют вирус.

«Происходит коэволюция вируса, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно», — заключила ученая.

Как сообщала «Фраза», коронавирус выявлен у знаменитого испанского оперного певца Пласидо Доминго и одиозного голливудского продюсера Харви Вайнштейна.