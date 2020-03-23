У главного насильника Голливуда обнаружили коронавирус

Известный американский продюсер Харви Вайнштейн, недавно осужденный по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, об этом заявил сам Вайнштейн, обратившись к персоналу тюрьмы, в которой он отбывает наказание.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией,у продюсера взяли анализы и результат оказался положительным. Кроме него коронавирус был диагностирован у еще одного заключенного тюрьмы Венде на западе Нью-Йорка.

Сейчас Вайнштейн находится на карантине.

Как сообщала «Фраза», 11 марта 2020 года суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании женщины в 2013 году и в принуждении другой жертвы к оральному сексу в 2006-м. Его приговорили к 23 годам тюремного заключения.