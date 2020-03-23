Хорошие новости с коронавирусного фронта за 22 марта 2020 года

— По последним данным в Украине зафиксировано 26 новых случаев заражения COVID-2019. Всего по стране — 73. Это, конечно, плохо, вместе с тем цифры пока не катастрофичные: резкого скачка заболеваемости, который многие предполагают, пока не произошло. Будем надеяться, что и не произойдет.

— Также сегодня стало известно, когда карантин в нашей стране закончится. Известный врач-педиатр Евгений Комаровский поделился своими соображениями по поводу продолжительности карантина, который ввели в Украине из-за бушующей эпидемии коронавируса COVID-19. Комаровский, в частности, отметил, что согласен с мнением авторитетных мировых эпидемиологов, которые считают, что перестать волноваться об эпидемии можно будет после того, как в течение 28 дней не будет диагностировано новых случаев заболевания.

— ВОЗ, ЮНИСЕФ, ООН и Минздрав, по информации представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, готовят для Украины деньги на борьбу с коронавирусом — $58 млн. Как сообщает Klymenko Time, деньги должны быть потрачены на лекарства и медицинское оборудование в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

— Врачи в Индии добились успеха в лечении коронавируса. Они применяют комбинацию препаратов: Лопинавир, Ретоновир, Осельтамивир вместе с Хлорфенамином.

— В последние недели Италия неоднократно обвиняла страны ЕС в недостаточной помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Между тем, сегодня стало известно, что сразу несколько федеральных земель Германии и кантонов Швейцарии предложили Франции забрать на лечение часть тяжелобольных, зараженных коронавирусом.

— В Мадриде открыли временный госпиталь, устроенный на территории огромного выставочного центра Ifema. В испанской столице один из самых высоких уровней заболеваемости. Об этом сообщает El Pais. Госпиталь рассчитан на 5000 койко-мест, что делает его крупнейшим медицинским учреждением такого рода в Европе.

— Китай закрыл свою последнюю больницу с инфицированными коронавирусом в связи с резким падением распространения болезни.

— Аналитики финского центра исследований энергии и чистого воздуха CREA подсчитали, что за месяц с конца января выбросы CO₂ в Китае снизились на 25% от уровня аналогичного периода 2019 года. Издание Carbon Brief отмечает, что за год в Китае, мировом лидере по объему выбросов парниковых газов, они могут сократиться на один процент и более. Кроме того, воздух на улицах, по-видимому, стал чище.

— Жительница Милана опубликовала фотографии диких зайцев в одном из местных парков, которые свободно разгуливают из-за отсутствия людей на улицах. Об этом сообщает Corriera dela Serra. Как известно, Милан является столицей Ломбардии, этот регион больше всего страдает от вспышки коронавируса.

— В разных регионах Италии замечают дельфинов, лебедей и уток, возвращающихся к водным путям, где их давно не было. Поэтому ученые собираются тщательно изучить влияние вспышки коронавируса на окружающую среду.

- Еще один интересный факт. Общая смертность населения планеты, как ни странно, в последнее время... уменьшилась, а не возросла. Даже в Италии, где смертность самая высокая, она осталась практически на том же самом уровне, что и была.

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