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Знаменитый оперный певец заразился коронавирусом. А ведь ему уже 79...

Знаменитый оперный певец заразился коронавирусом. А ведь ему уже 79...

У испанского оперного певца Пласидо Доминго выявлен коронавирус COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом 79-летний тенор сообщил на своей странице в Facebook.

По словам сеньора Пласидо, в настоящее время он вместе со своей семьей находится в самоизоляции и будет там до тех пор, пока это сочтут необходимым с медицинской точки зрения.

Он также отметил, что его родные чувствуют себя хорошо, однако у него самого был кашель, поднялась температура, в связи с чем он и решил сдать тест на коронавирус.

Сеньор Пласидо также призвал поклонников следовать всем рекомендациям по профилактике заражения COVID-19: чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности оставаться дома.

Как писала «Фраза», девушка Бонда из Бердянска заразилась коронавирусом.

Позднее Ольга Куриленко рассказала о своей борьбе с коронавирусом.

Тэги: Европа, эпидемия, мир, Испания, культура, певец, опера, Пласидо Доминго, заражение, коронавирус, пандемия, COVID-19

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