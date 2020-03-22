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Главные новости за 21-22 марта 2020 года

Главные новости за 21-22 марта 2020 года

Триумф COVID-19: опасный вирус смог «прорваться» в Белый дом США. Карантинные меры, предпринятые в США с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19, не смогли помешать «китайской заразе» проникнуть в официальную резиденцию президента ‒ Белый дом. Об этом сообщила пресс-секретарь вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер.

Италия побила очередной «рекорд» по суточной смертности от коронавируса. В Италии вновь побит «рекорд» по суточной смертности от коронавирусной инфекции. Столь печальную весть озвучил Глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.

В Черновцах бьют тревогу и принимают беспрецедентные меры для сдерживания коронавируса. Городской глава Черновцов Алексей Каспрук рассказал о жестких мерах, которые вводятся в облцентре из-за стремительного распространения коронавируса COVID-19. Свое видеообращение к горожанам и руководству Украины он опубликовал личной странице в Facebook.

В Украину из Китая везут малоэффективные экспресс-тесты на COVID-19. На борту самолета, который готовят для отправки из Китая в Украину, находятся малоэффективные экспресс-тесты для определения инфицирования коронавирусом COVID-19. Они «видят» не сам вирус, а лишь антитела, которые появляются в организме человека на 5-6 день после появления симптомов.

Доктор Комаровский рассказал, когда закончится карантин в Украине. Известный врач-педиатр Евгений Комаровский поделился своими соображениями по поводу продолжительности карантина, который ввели в Украине из-за бушующей эпидемии коронавируса COVID-19. Медик не смог назвать точную дату окончания запретительных мер, но сделал свой прогноз относительно их длительности.

В Украине стремительно растет число подозрений на коронавирусную инфекцию. В Украине угрожающими темпами растет число подозрений на инфицирование коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

В Киеве ограничивают работу всего общественного транспорта. Уже с понедельника, 23 марта, в связи с распространением коронавируса COVID-19, в Киеве будет серьезно ограничена работа общественного транспорта. Им смогут воспользоваться лишь отдельные категории людей.

По столице Хорватии прокатилась серия разрушительных землетрясений. В столице Хорватии Загребе произошло сразу три землетрясения. Подземные толчки достигли силы 3,7, 5,0 и 5,3 балла по шкале Рихтера.

Ученые NASA предупреждают о приближении к Земле огромного астероида. Подразделение NASA, которое занимается отслеживанием астероидов, — Центр исследования околоземных объектов ‒ предупредило о приближении небесного тела, представляющего серьезную угрозу для нашей планеты. Его диаметр достигает 4,1 км, что приведет к катастрофическим последствиям в случае отклонения от орбиты и столкновения с Землей.

Тэги: США, Черновицкая область, Киев, ученые, землетрясение, Китай, жертвы, общество, Виталий Кличко, эпидемия, мир, карантин, астероид, Италия, NASA, Белый дом, Хорватия, Черновцы, заражение, Евгений Комаровский, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

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