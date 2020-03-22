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В Украину из Китая везут малоэффективные экспресс-тесты на COVID-19

В Украину из Китая везут малоэффективные экспресс-тесты на COVID-19

На борту самолета, который готовят для отправки из Китая в Украину, находятся малоэффективные экспресс-тесты для определения инфицирования коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», они «видят» не сам вирус, а лишь антитела, которые появляются в организме человека на 5-6 день после появления симптомов.

Как пишет «Апостроф», об этом с общественностью поделилась адвокат Евгения Закревская.

Так, пообщавшись со знакомыми медиками, она выяснила, что отрицательный результат такого «теста» не может исключить наличие заражения, поскольку от заражения до симптомов может пройти еще две недели и даже больше.

«Положительный (результат экспресс-теста ‒ ред.) ‒ тоже очень приблизительный и главное — его получают поздно. А тестировать вероятно зараженных, которые уже могут переносить вирус, но еще не имеют симптомов, экспресс-тестами вообще без смысла», ‒ убеждена Евгения Закревская.

В свою очередь, издание отмечает, что таким образом ни проверить приезжающих в страну, ни своевременно выявить пораженных среди возможных контактов заболевших, китайские экспресс-тесты не могут.

Наличие же или отсутствие коронавируса у человека до начала проявления симптомов достоверно определяют с помощью тест-системы ПЦР ‒ лабораторного тестирование методом полимеразной цепной реакции. Таких тест-систем в Украине всего 2500 штук.

Как писала «Фраза», в Киеве с помощью экспресс-теста выявлен новый случай заражения коронавирусом.

Также сообщалось, что в Украине стремительно растет число подозрений на коронавирусную инфекцию.

Тэги: Украина, Китай, общество, медицина, здоровье, эпидемия, тесты, тест, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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