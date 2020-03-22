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В Греции арестовали православного митрополита за богослужение во время карантина

В Греции арестовали православного митрополита за богослужение во время карантина

В Греции полиция задержала митрополита Кифирского Серафима. Как выяснили журналисты «Фразы», он проводил службу в храме против распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Серафим открыл Храм Распятия в городке Хора (остров Китира). После этого он начал приглашать прихожан на службу в пятницу, 20 марта, сообщает Страна.

После задержания митрополит рассказал, что не слышал о карантинном циркуляре, который запрещает проводить богослужения. Тем не менее, на священнослужителя был составлен протокол, после чего мужчину отпустили.

В следующий раз Серафима грозятся отдать под суд. Данные о нем передали в прокуратуру.

Как сообщалось ранее, элиты устроили Христовой Церкви «коронавирусную дрессировку».

Ранее также сообщалось, что коронавирус может заставить людей отказаться от личных свобод и стать рабами цифровизации.

Тэги: новости православия, коронавирус

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