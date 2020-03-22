Доктор Комаровский рассказал, когда закончится карантин в Украине

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский поделился своими соображениями по поводу продолжительности карантина, который ввели в Украине из-за бушующей эпидемии коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», медик не смог назвать точную дату окончания запретительных мер, но сделал свой прогноз относительно их длительности.

Как передает «РБК», Комаровский, в частности, отметил, что согласен с мнением авторитетных мировых эпидемиологов, которые считают, что перестать волноваться об эпидемии можно будет только после того, как в течение 28 дней не будет диагностировано новых случаев заболевания.

«При этом ситуация должна стабилизироваться и в соседних странах, а не только в Украине», ‒ подчеркнул медик.

Как писала «Фраза», доктор Комаровский рассказал, как правильно заниматься сексом в период эпидемии.

Ранее Евгений Комаровский уже дал ряд советов и рекомендаций, связанных с коронавирусом COVID-19.