В Киеве резко возросло число выявленных случаев заражения коронавирусом

Число выявленных в Киеве случаев заражения коронавирусом COVID-19 всего лишь за одни сутки ‒ 21 марта ‒ увеличилось с трех до десяти. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал столичный градоначальник Виталий Кличко.

Как передает «Информатор», киевский мэр, в частности отметил, что заразу подхватили две женщины (29 и 39 лет), а также пятеро мужчин возрастом от 31 до 50 лет.

По словам Кличко, в настоящее время 5 пациентов проходят курс лечения в Александровской больнице, а остальные ‒ сидят по домам на самоизоляции.

«Также мы ждем подтверждения или опровержения диагноза на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию», ‒ рассказал Виталий Кличко.

Как писала «Фраза», в Киеве с помощью экспресс-теста выявлен новый случай заражения коронавирусом.

Ранее Черновцах с подозрением на коронавирус умерла женщина, а в Киеве были выявлены первые больные.