Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Киеве резко возросло число выявленных случаев заражения коронавирусом

В Киеве резко возросло число выявленных случаев заражения коронавирусом

Число выявленных в Киеве случаев заражения коронавирусом COVID-19 всего лишь за одни сутки ‒ 21 марта ‒ увеличилось с трех до десяти. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал столичный градоначальник Виталий Кличко.

Как передает «Информатор», киевский мэр, в частности отметил, что заразу подхватили две женщины (29 и 39 лет), а также пятеро мужчин возрастом от 31 до 50 лет.

По словам Кличко, в настоящее время 5 пациентов проходят курс лечения в Александровской больнице, а остальные ‒ сидят по домам на самоизоляции.

«Также мы ждем подтверждения или опровержения диагноза на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию», ‒ рассказал Виталий Кличко.

Как писала «Фраза», в Киеве с помощью экспресс-теста выявлен новый случай заражения коронавирусом.

Ранее Черновцах с подозрением на коронавирус умерла женщина, а в Киеве были выявлены первые больные.

Тэги: общество, Виталий Кличко, здоровье, эпидемия, столица, столичные власти, заражение, КГГА, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

21.03.20 08:23

Единственный топ-Кубок, отмененный из-за эпидемии

Автор: Андрей Шахов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
20.03.20 10:06

Коронавирус как приговор миру ничтожеств с татуировками

Автор: Всеволод Непогодин

Дайджест

Человечество под контролем: под предлогом борьбы с коронавирусом в мире реализуется модель Большого Брата
21.03.20 23:28

Человечество под контролем: под предлогом борьбы с коронавирусом в мире реализуется модель Большого Брата

Автор: Денис Юрганов, Завтра

Выбор редакции
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Коронавирус и новое Средневековье
Коронавирус и новое Средневековье
Доктор Комаровский дал ценные советы по борьбе с коронавирусом COVID-19
Доктор Комаровский дал ценные советы по борьбе с коронавирусом COVID-19
Фильм «Заражение»: вирус для хомячков
Фильм «Заражение»: вирус для хомячков
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Триумф COVID-19: опасный вирус смог «прорваться» в Белый дом США

Триумф COVID-19: опасный вирус смог «прорваться» в Белый дом США
21.03.20 09:27
4916
Последние новости
22.03.20 13:38

Доктор Комаровский рассказал, когда закончится карантин в Украине
22.03.20 11:18

В Киеве резко возросло число выявленных случаев заражения коронавирусом
22.03.20 09:58

В мире продолжает бушевать эпидемия коронавируса: данные на 22 марта 2020
21.03.20 22:24

Коронавирус может заставить людей отказаться от личных свобод и стать рабами цифровизации, - израильский футуролог
21.03.20 20:12

Италия побила очередной «рекорд» по суточной смертности от коронавируса
21.03.20 19:09

Ученые NASA предупреждают о приближении к Земле огромного астероида
21.03.20 17:04

В Украине стремительно растет число подозрений на коронавирусную инфекцию
Фото и Видео
Кличко пошел в атаку на COVID-19: в Киеве ограничивают работу всего общественного транспорта
Кличко пошел в атаку на COVID-19: в Киеве ограничивают работу всего общественного транспорта
Кличко пошел в атаку на COVID-19: в Киеве ограничивают работу всего общественного транспорта
Кличко пошел в атаку на COVID-19: в Киеве ограничивают работу всего общественного транспорта
«Вероятность заражения очень высока»: в Черновцах бьют тревогу и принимают беспрецедентные меры для сдерживания коронавируса
«Вероятность заражения очень высока»: в Черновцах бьют тревогу и принимают беспрецедентные меры для сдерживания коронавируса
Американский студент за 1 минуту показал историю распространения коронавируса по миру
Американский студент за 1 минуту показал историю распространения коронавируса по миру
Представители УПЦ объехали вокруг Одессы с чудотворной иконой и молитвой против коронавируса
Представители УПЦ объехали вокруг Одессы с чудотворной иконой и молитвой против коронавируса
К борьбе с коронавирусом в Украине и США привлекли бойцов Нацгвардии
К борьбе с коронавирусом в Украине и США привлекли бойцов Нацгвардии
Пока Зеленский призывает увеличить количество транспорта, очередной город полностью от него отказался
Пока Зеленский призывает увеличить количество транспорта, очередной город полностью от него отказался
Из-за коронавируса власти Киева начали «загонять» жителей города по домам
Из-за коронавируса власти Киева начали «загонять» жителей города по домам
Первый заразившийся коронавирусом в Украине стал первым вылечившимся
Первый заразившийся коронавирусом в Украине стал первым вылечившимся
Google посвятил свой очередной дудл человеку, который научил мир мыть руки
Google посвятил свой очередной дудл человеку, который научил мир мыть руки
Одесская епархия УПЦ предложила иногородним медикам жилье в монастырях на время карантина
Одесская епархия УПЦ предложила иногородним медикам жилье в монастырях на время карантина
fraza.ua
Новости блогосферы
19.03.20 22:40

Это всего лишь коронавирус
19.03.20 19:15

Зажравшиеся элиты устроили Христовой Церкви «коронавирусную дрессировку»
18.03.20 21:14

Как далеко зайдет эксперимент с ограничением прав и свобод обычных людей?
18.03.20 20:58

Коронавирус - спектакль элит!

Опрос

Чем закончится эпидемия коронавируса COVID-19?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.