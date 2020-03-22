В мире продолжает бушевать эпидемия коронавируса: данные на 22 марта 2020

В мире продолжает бушевать эпидемия «китайского» коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», стали известны данные за субботу, 21 марта.

Как передает «Интерфакс», за отчетные сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 25 660 человек, а скончавшихся ‒ на 1 581.

Всего же с начала эпидемии в мире COVID-19 подхватили 287 546 человек, а скончались от заразы ‒ 12 748.

По состоянию на 7-00 субботы 21 марта, больше всего жертв коронавируса насчитывается в Италии ‒ 4 825 (случаев заражения ‒ 53 578), Китае ‒ 3 261 (81054), Иране ‒ 1 566 (20 610), Испании ‒ 1 326 (24 926), Франции ‒ 562 (14 459), США ‒ 278 (22 177) и Великобритании ‒ 233 (5 018).

По данным СМИ, в мире на домашнем карантине находится около 1 млрд человек. В США режим «оставаться дома» объявлен примерно для трети населения.

Как писала «Фраза», Италия побила очередной «рекорд» по суточной смертности от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Италия официально обогнала Китай по смертности от коронавируса.