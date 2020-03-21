Коронавирус может заставить людей отказаться от личных свобод и стать рабами цифровизации, - израильский футуролог

После окончания эпидемии коронавируса Covid-19, человечество может покорно отказаться от ряда личных свобод в пользу телесной безопасности. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью CNN рассказал известный израильский историк и футуролог Юваль Ной Харари.

Харари отметил, что «коронавирусная» картина, разворачивающаяся на наших глазах, призвана ускорить информационную подготовку к переходу населения к еще более полной цифровизации.

Три года назад Харари уже предупреждал о подобном сценарии: «Большая битва грядущего столетия будет происходить между приватностью и здоровьем. Победит здоровье. Большинство людей будут готовы отказаться от своей частной жизни в обмен на медобслуживание, основанное на 24-часовом мониторинге того, что происходит внутри их тела».

Цифровизация — это большой социально-политический проект по созданию нового кастового общества. Как отмечают эксперты, речь идёт не столько о новых технологиях, сколько об изменении сознания людей и установлении новой системы цифрового контроля, проще говоря — цифрового тоталитаризма. Цифровое общество — это общество работающее по модели тоталитарной секты, в которой пытаются поставить под контроль все три силы человеческой души: чувства, волю и разум. Наиболее эффективным способом управления является провоцирование у людей чувства страха.

Напомним, что многие специалисты склоняются к тому, что коронавирус имеет искуственное происхождение.