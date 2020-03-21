Италия побила очередной «рекорд» по суточной смертности от коронавируса

В Италии вновь побит печальный рекорд по суточной смертности от коронавирусной инфекции. Как выяснили журналисты «Фразы», за 20 марта там зафиксировали аж 793 жертвы COVID-19.

Как передает ТАСС, такую шокирующую статистику озвучил Глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.

По его словам, общее число погибших от коронавируса теперь составляет 4 825, а количество больных уже перевалило за 42 тыс. человек.

Борелли также отметил, что за прошедшие сутки «китайскую» заразу подхватили почти 4,6 тыс. итальянцев, в то время как вылечились ‒ 943.

Как писала «Фраза», смертность от коронавируса в Италии продолжает «зашкаливать».

Ранее сообщалось, что Италия официально обогнала Китай по смертности от коронавируса.