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Ученые NASA предупреждают о приближении к Земле огромного астероида

Ученые NASA предупреждают о приближении к Земле огромного астероида

Подразделение NASA, которое занимается отслеживанием астероидов, — Центр исследования околоземных объектов ‒ предупредило о приближении небесного тела, представляющего серьезную угрозу для нашей планеты. Как выяснили журналисты «Фразы», его диаметр достигает 4,1 км, что приведет к катастрофическим последствиям в случае отклонения от орбиты и столкновения с Землей.

Как пишут «Детали», получивший номер 52768 (OR2 1998) астероид движется со скоростью около 8,7 км в секунду (31320 км в час) и уже 29 апреля окажется на самом близком расстоянии к Земле ‒ 6,29 млн км.

По мнению экспертов NASA, вероятность того, что OR2 1998 столкнется с Землей, равна 1 к 50 тысячам.

«Маленькие астероиды (к примеру, составляющие в диаметре несколько метров) нередко падают на Землю, практически не причиняя никакого вреда. Знаменитый челябинский метеорит диаметром в 15 метров вызвал колоссальную ударную волну, что привело к разрушениям в самом Челябинске ‒ разрушены несколько непрочных построек, повреждены многие здания; около двух тысяч человек получили ранения различной степени тяжести», ‒ отметил астроном Брюс Беттс, добавив, что потенциал OR2 1998 квалифицируется как «разрушительный».

Как писала «Фраза», к Земле приближается очередной потенциально опасный астероид.

Также сообщалось, что в ноябре 2019 года специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) озвучили даты возможного столкновения нашей планеты с астероидом Апофис, наблюдение за которым ведется с 2004 года.

Тэги: катастрофа, общество, астроном, мир, столкновение, астероид, Земля, NASA, космос, наука, астрономия

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