В Украине стремительно растет число подозрений на коронавирусную инфекцию

В Украине угрожающими темпами растет число подозрений на инфицирование коронавирусом COVID-19. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

По информации ведомства, за прошедшие сутки ‒ 20 марта ‒ в Центр общественного здоровья поступило аж 80 подозрений на COVID-19.

Всего же с начала года медиками отработаны 450 сообщений о подозрении на коронавирус, из которых 41 ‒ дали положительный результат.

В частности, 25 случаев инфицирования подтверждены в Черновицкой области, по 3 ‒ в Киеве и Киевской области, по 2 ‒ в Житомирской, Ивано-Франковской и Днепропетровской, и по одному ‒ в Донецкой, Львовской, Тернопольской и Харьковской областях.

К сожалению, 3 таких случая оказались летальными, а олному пациенту уже удалось побороть заразу и выписаться из больницы.

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