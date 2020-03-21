В мире продолжает бушевать эпидемия коронавируса: данные на 21 марта 2020

В мире продолжает бушевать эпидемия «китайского» коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», стали известны данные за пятницу, 20 марта.

Как передает «Интерфакс», за отчетные сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 34 048 человек, а скончавшихся ‒ на 1 327.

Всего же с начала эпидемии в мире COVID-19 подхватили 261 886 человек, а скончались от заразы ‒ 11 167.

По состоянию на 7-00 субботы 21 марта, больше всего жертв коронавируса насчитывается в Италии ‒ 4 032 (случаев заражения ‒ 37 860), Китае ‒ 3255 (81008), Иране ‒ 1433 (19 644), Испании ‒ 1 002 (19 980), Франции ‒ 450 (12 612), США ‒ 201 (17 251) и Великобритании ‒ 177 (3 983).

Отмечается, что на территории материкового Китая уже третьи сутки подряд не выявляются «свои» больные, все зафиксированные случаи заражения ‒ «привозные».

Как писала «Фраза», смертность от коронавируса в Италии продолжает «зашкаливать».

Так же сообщалось, что коронавирус смог проникнуть в Белый дом США.