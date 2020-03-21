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Триумф COVID-19: опасный вирус смог «прорваться» в Белый дом США

Триумф COVID-19: опасный вирус смог «прорваться» в Белый дом США

Карантинные меры, предпринятые в США с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19, не смогли помешать «китайской заразе» проникнуть в официальную резиденцию президента ‒ Белый дом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила пресс-секретарь вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер.

Как пишут «Известия», положительный тест на COVID-19 сдал один из сотрудников канцелярии вице-президента.

По словам Миллер, отслеживание контактов зараженного будет проводиться в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«Ни президент Трамп, ни вице-президент Пенс не имели тесных контактов с этим человеком», ‒ заверила она.

Как писала «Фраза», у глав крупнейших государств Северной и Южной Америки заподозрили коронавирус. Не исключено, что «зацепило» и Трампа.

Позднее стал известен результат проверки Дональда Трампа на коронавирус.

Тэги: США, общество, здоровье, эпидемия, мир, карантин, Белый дом, Вашингтон, заражение, Президент США, коронавирус, COVID-19

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