Смертность от коронавируса в Италии продолжает «зашкаливать»

В Италии побит печальный рекорд по суточной смертности от коронавирусной инфекции. Как выяснили журналисты «Фразы», за 18 марта там было зафиксировано аж 627 жертв COVID-19.

Как передает ТАСС, печальную статистику обнародовал Глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.

По его словам, общее число погибших от коронавируса теперь составляет 4032, а число больных ‒ 37 860.

Борелли также отметил, что за прошедшие сутки «китайскую» заразу подхватили 4670 итальянцев, в то время как вылечились ‒ 689.

Всего же эпидемия затронула свыше 47 тыс. итальянцев (включая вылечившихся и скончавшихся).

«Более 19 тыс. инфицированных с легкими симптомами находятся в изоляции дома, 16 тыс. госпитализированы, 2655 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии», ‒ резюмировал чиновник.

Как писала «Фраза», Италия официально обогнала Китай по смертности от коронавируса.

Также сообщалось, что смертность от коронавируса в Италии растет ужасающими темпами.