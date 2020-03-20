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В Европе от коронавируса скончалась очередная украинка

В Европе от коронавируса скончалась очередная украинка

Итальянские медики подтвердили очередную смерть гражданки Украины от коронавирусной инфекции. Как выяснили журналисты «Фразы», 60-летняя жительница провинции Бергамо скончалась еще несколько дней назад, а результаты анализов на COVID-19 поступили в лечебное учреждение только в пятницу, 20 марта

Как передает «ЕП», эта женщина стала уже третьей украинкой, которая стала жертвой бушующей в Италии эпидемии коронавируса.

По данным СМИ, второй жертвой COVID-19 среди «итальянских» украинцев стала 61-летняя жительница все той же провинции Бергамо.

Напомним также, что ранее в итальянской провинции Брешиа скончалась 65-летняя украинка Раиса Малышева.

По словам активистки Оксаны Федкив, у женщины было затрудено дыхание и вообще она находилась в крайне тяжелом состоянии.

Наличие COVID-19 в крови пациентки было подтверждено 12 марта, а уже на следующий день, несмотря на все усилия врачей, Раиса Малышева скончалась.

Как писала «Фраза», украинцы заболели коронавирусом в Польше.

Ранее сообщалось, что за одни сутки коронавирусом за пределами Украины заразились четыре гражданина нашей страны.

Тэги: жертвы, общество, Европа, эпидемия, мир, смерть, Италия, гражданин Украины, ЕС, коронавирус, COVID-19

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