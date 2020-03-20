«Самое трудное впереди»: глава Минздрава дал печальный прогноз по коронавирусу

Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам по поводу распространения коронавируса COVID-19 на территории страны. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает пресс-служба МОЗ на своей странице в Facebook.

По словам министра, китайская зараза таки распространяется по всей Украине, а медики ежедневно получают все новые и новые положительные результаты тестов на COVID-19.

Емец также отметил, что статистика случаев заболевания коронавирусной инфекцией в нашей стране и меньше, чем во многих европейских странах, однако «надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно».

«Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться. Мы видим, что в случае развития худших сценариев система здравоохранения развитых европейских стран не выдерживает нагрузки. Несмотря на то, что у нас есть много талантливых профессиональных врачей, сама недореформированная медицинская система Украины значительно слабее европейских, и нам будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус при наихудшем сценарии», ‒ заявил министр, добавив, что «мы еще можем не допустить этого соблюдением режима карантина».

«Равнодушие в карантин и пренебрежение правилами может стоить жизни», ‒ подчеркнул Емец.

Он также призвал позаботиться о своей и своих пожилых родственников безопасности, и в случае появления симптомов респираторных заболеваний ‒ обращаться к врачам.

Как писала «Фраза», глава Минздрава сделал шокирующий прогноз по коронавирусу.

Ранее Минздрав сделал несколько резонансных объявлений в связи с коронавирусом в Украине.