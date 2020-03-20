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Для экстренной помощи в условиях карантина в Запорожье создан волонтерский центр

Для экстренной помощи в условиях карантина в Запорожье создан волонтерский центр

Создан волонтерский центр помощи «Запорожье СОС». Как выяснили журналисты «Фразы», центр создан для экстренной помощи людям в условиях карантина и оптимизации медицинских учреждений с целью объединения усилий волонтеров, общественных объединений, власти и представителей общины.

Инициируются следующие инициативы:

1. Мониторинг
• обеспечение медикаментами и индивидуальными средствами защиты (маски, бахилы, перчатки, средства дезинфекции и др.)
• наличие в больницах необходимого медицинского оборудования;
• качества предоставления медицинских услуг больницами м. Запорожье и Запорожской области.

2.Сбор средств на закупку медикаментов и индивидуальных средств защиты (маски, бахилы, перчатки, средства дезинфекции и др.), продуктов питания нуждающимся.

3. Создание штаба взаимопомощи нуждающимся людям Запорожья и области (доставка продуктов и медикаментов по городу и области, подвоз медиков, пошив средств защиты).

Центра помощи «Запорожье СОС» предлагает:
▪️ зарегистрироваться как волонтер (ка).
▪️ оставить запрос на помощь. Если вам нужна помощь в связи с коронавируса или лечения от туберкулеза, обеспечение медикаментами тяжелобольных детей, групп риска и тому подобное.

Проверенная информация будет появляться на сайте «Карта помощи социально незащищенным запорожцам» и в социальных сетях: #ЗапоріжжяСОС #ZaporizhzhyaSOS:

Можно также найти центр помощи «Запорожье СОС» в: Фейсбук, Инстаграм, Телеграм, Твиттер, Viber (+38 098 4118887 (Александр Куренной), +38 096 3656541 (Елена Гулая), +3800956690121 (офис).

Контактные номера БО «БФ» Запорожье СОС «: оператор, кейс-менеджер +380 95 6690121, поиск пропавших людей (Александр Куренной) +38 098 4118887 (вайбер), защита прав людей, адвокация (Елена Гула) +380 50 0777012, +38 096 3656541 (вайбер), исполнительный директор Фонда (Марина Чабан). +380 96 1310999.

E-mail: [email protected]

Помощь центру:

— БО «Благотворительный фонд ЗАПОРОЖЬЕ СОС». Расчетный счет UA403133990000026001055758097, ЕГРПОУ 43496767, код банка 313399 Название услуги: Благотворительный взнос (укажите назначение платежа: на закупку лекарств и защитных средств).

— Ссылка на Приватбанк, короткая ссылка QR код.

— Или пожертвовать на карту ПриватБанка: 5167 9851 0008 2007 Чабан Марина (отвечающая за сбор средств).

Вся отчетность прозрачная — на сайте sos.zp.ua.

Центр приглашает рисоединиться депутатов, бизнесменов, волонтеров, общественные объединения к реализации совместных действий.

Тэги: Запорожье, здоровье

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