«Коронавирус отдыхает»: за один лишь январь от болезней сердца скончались десятки тысяч украинцев

На фоне бушующей в Украине эпидемии коронавируса COVID-19, от которой уже скончались три человека, в Сети появились данные по смертности от других заболеваний. Как выяснили журналисты «Фразы», ужасающую статистику обнародовал Госстат.

Как следует из данных ведомства, в январе 2020 года от гриппа и пневмонии в Украине скончался 621 человек, а всего от заболеваний органов дыхания ‒ 1203.

Кроме того, 7124 украинца скончались от онкологии, а 309 ‒ от туберкулеза.

В свою очередь, 36341 человек стали жертвами заболеваний системы кровообращения, из которых 25053 случая ‒ от ишемической болезни сердца.

Как писала «Фраза», «Закрыть метро и отменить поезда»: Зеленский подготовил пакет жесточайших мер из-за нашествия коронавируса.

Также сообщалось, что первый заразившийся коронавирусом в Украине стал первым вылечившимся.