Хорошие новости с коронавирусного фронта за 20 марта 2020 года

На базе Института молекулярной биологии генетики Национальной академии наук Украины разработана тест-система для диагностики коронавируса. На данный момент разработанная ИМБГ тест-система для лабораторной диагностики вируса прошла регистрацию в Украине и готова к выпуску.



20 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что семейные врачи и скорая помощь обеспечена экспресс-тестами. По его словам, теперь киевлянам не нужно ехать в больницу, чтобы провести тестирование. «Семейные врачи и служба неотложной помощи — по медицинским показаниям — смогут оперативно делать диагностирования пациентам на дому», — сказал Кличко.

21 марта в Украину прибудет медицинский груз из Китая: экспресс-тексты на коронавирус, медицинские маски и аппараты вентиляции легких. Соответствующую информацию в Facebook опубликовал нардеп Андрей Мотовиловец.

В Украине зафиксирован первый случай излечения от коронавируса, который вызвал пандемию COVID 19. «Можем констатировать официально: сегодня в Украине появился первый человек, который выздоровел от коронавируса», — заявил Зеленский, добавив, что в пятницу, 20 марта, мужчину выписывают из больницы и он возвращается домой.

Rozetka, АТБ и Нова Пошта совместно запустили курьерскую доставку продуктовых наборов на дом, сообщает телеграм-канал Klymenko Time. Пока только в Днепропетровской области, но обещают по всей Украине.

Китай практически остановил коронавирус COVID-19. За сутки на территории страны «не выявлено ни одного случая заражения». Такие данные на пятницу, 20 марта, приводит Государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.

Суперкомпьютер «Саммит» нашел 77 потенциальных лекарств от коронавируса. Результаты вычислений суперкомпьютера должны быть проверены на практике.