Главные новости за 20 марта 2020 года

В Украине создали собственную систему выявления коронавируса. На базе Института молекулярной биологии генетики Национальной академии наук Украины разработана тест-система для диагностики коронавируса 2019-nCoV. Об этом институт сообщил на своей странице в Facebook.

Карантин только для киевлян? Столичная полиция не реагировала на нелегального торговца мясом из Житомирской области. В Киеве, несмотря на карантин, связанный с коронавирусом COVID-19, не утихает нелегальная торговля. В Оболонском районе столицы была замечена машина из Житомирской области, где уже зафиксирована зараза.

Первый заразившийся коронавирусом в Украине стал первым вылечившимся. В Украине зафиксирован первый случай излечения от коронавируса Sars CoV 2, который вызвал пандемию COVID 19. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Из-за коронавируса власти Киева начали «загонять» жителей города по домам. Власти Киева начали загонять жителей города по домам из-за коронавируса COVID-19. По улицам украинской столицы ездят специальный машины.

В ВОЗ рассказали, когда появятся первые вакцины от коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о создании вакцин против коронавируса COVID-19. Они могут появиться уже этой весной.

Родственник Путина создает свою партию и идет в российскую политику. 42-летний российский бизнесмен Роман Путин заявил о создании правоконсервативной партии на базе движения «Люди дела». Новоиспеченный политик является сыном двоюродного брата президента РФ Владимира Путина – Игоря Путина.