Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит УПЦ напомнил, что во время самых страшных эпидемий богослужения не прекращались

Митрополит УПЦ напомнил, что во время самых страшных эпидемий богослужения не прекращались

Церковные богослужения не прекращались даже во время самых страшных эпидемий. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Об этом он написал в своем Телаграм-канале.

«Земля стоит до тех пор, пока на ней совершается Литургия. Если службы Богу прекратятся, то весь мир погрузится во тьму. Он лишится Божественного Света. В этом случае никакие средства защиты, никакие медикаменты нам уже не помогут. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах богослужение нельзя прерывать. Только в нем мы можем испросить милость Божию и избавление от всех скорбей и недугов», — отметил митрополит Лука.

Архиерей рассказал, что «человек, имеющий веру, знает, что его жизнь всецело в руках Господа. И все, что в ней происходит, доброго или худого, ниспосылается свыше ради нашего же блага. Глубокой благодарностью Богу живет любой православный человек. Поэтому главная служба в наших храмах получила название „Благодарение“ или на греческом „Евхаристия“. В ней наше любящее Бога сердце соединяется с Самим Христом в Его Теле и Крови, получая с Ним неразрывное единство».

Запорожский митрополит подчеркнул, что в богослужении верующий человек находит утешение.

«Лишить человека возможности благодарить Господа и Причащаться Его святых Таин — это все-равно, что не дать ему дышать. Церковь — живой организм. Ее дыхание — это молитва, ее сердцебиение — это Литургия. Какие бы испытания не приходили к человеку, он всегда находил утешение в Богослужении. Даже в годы самых страшных эпидемий церковные службы не прекращались», — сказал он.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний объяснил, почему вера — это всегда подвиг.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

20.03.20 09:08

О потерях танков в ходе АТО на Донбассе: 2014 – 2015 гг.

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
20.03.20 10:06

Коронавирус как приговор миру ничтожеств с татуировками

Автор: Всеволод Непогодин

Дайджест

Возможный режим ЧП из-за коронавируса: почему его обсуждают, какие права могут ограничить, чем отличается от чрезвычайной ситуации
20.03.20 16:54

Возможный режим ЧП из-за коронавируса: почему его обсуждают, какие права могут ограничить, чем отличается от чрезвычайной ситуации

Автор: «Новое время»

Выбор редакции
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Коронавирус и новое Средневековье
Коронавирус и новое Средневековье
Доктор Комаровский дал ценные советы по борьбе с коронавирусом COVID-19
Доктор Комаровский дал ценные советы по борьбе с коронавирусом COVID-19
Фильм «Заражение»: вирус для хомячков
Фильм «Заражение»: вирус для хомячков
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 20 марта 2020 года

Главные новости за 20 марта 2020 года
20.03.20 19:00
278
Последние новости
20.03.20 19:29

«Коронавирус отдыхает»: за один лишь январь от болезней сердца скончались десятки тысяч украинцев
20.03.20 19:00

Главные новости за 20 марта 2020 года
20.03.20 18:59

Хорошие новости с коронавирусного фронта за 20 марта 2020 года
20.03.20 16:47

В Украине создали собственную систему выявления коронавируса
20.03.20 16:33

Карантин только для киевлян? Столичная полиция не реагировала на нелегального торговца мясом из Житомирской области
20.03.20 16:30

Митрополит УПЦ напомнил, что во время самых страшных эпидемий богослужения не прекращались
20.03.20 16:19

НДФЛ с банковских процентов пополнил бюджет Донетчины на 8,3 млн гривен
Фото и Видео
Американский студент за 1 минуту показал историю распространения коронавируса по миру
Американский студент за 1 минуту показал историю распространения коронавируса по миру
Американский студент за 1 минуту показал историю распространения коронавируса по миру
Американский студент за 1 минуту показал историю распространения коронавируса по миру
Представители УПЦ объехали вокруг Одессы с чудотворной иконой и молитвой против коронавируса
Представители УПЦ объехали вокруг Одессы с чудотворной иконой и молитвой против коронавируса
К борьбе с коронавирусом в Украине и США привлекли бойцов Нацгвардии
К борьбе с коронавирусом в Украине и США привлекли бойцов Нацгвардии
Пока Зеленский призывает увеличить количество транспорта, очередной город полностью от него отказался
Пока Зеленский призывает увеличить количество транспорта, очередной город полностью от него отказался
Из-за коронавируса власти Киева начали «загонять» жителей города по домам
Из-за коронавируса власти Киева начали «загонять» жителей города по домам
Первый заразившийся коронавирусом в Украине стал первым вылечившимся
Первый заразившийся коронавирусом в Украине стал первым вылечившимся
Google посвятил свой очередной дудл человеку, который научил мир мыть руки
Google посвятил свой очередной дудл человеку, который научил мир мыть руки
Одесская епархия УПЦ предложила иногородним медикам жилье в монастырях на время карантина
Одесская епархия УПЦ предложила иногородним медикам жилье в монастырях на время карантина
В Киеве пенсионеры штурмовали Ощадбанк, чтобы заплатить коммуналку
В Киеве пенсионеры штурмовали Ощадбанк, чтобы заплатить коммуналку
Мобильные громкоговорители и священники: как в городах Украины борются с коронавирусом
Мобильные громкоговорители и священники: как в городах Украины борются с коронавирусом
fraza.ua
Новости блогосферы
19.03.20 22:40

Это всего лишь коронавирус
19.03.20 19:15

Зажравшиеся элиты устроили Христовой Церкви «коронавирусную дрессировку»
18.03.20 21:14

Как далеко зайдет эксперимент с ограничением прав и свобод обычных людей?
18.03.20 20:58

Коронавирус - спектакль элит!

Опрос

Чем закончится эпидемия коронавируса COVID-19?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.