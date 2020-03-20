НДФЛ с банковских процентов пополнил бюджет Донетчины на 8,3 млн гривен

За два месяца 2020 года финансовые учреждения Донецкой области перечислили в государственный бюджет 8,3 миллионов гривен налога на доходы физических лиц с дохода в виде процентов. Об этом сообщает «ОстроВ» со ссылкой на руководителя Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Донецкой области Ирину Долозину.

Кроме того, по словам Ирины Долозиной, уровень поступлений к показателям прошлого года вырос на 123,9 процентов, или на 1,6 миллионов гривен.

«Напомним, доход физических лиц в виде банковских процентов относится к пассивным доходам и облагается налогом на доходы физических лиц (далее — НДФЛ) в размере 18% от базы налогообложения. Налоговым агентом плательщика НДФЛ при начислении в его пользу доходов в виде процентов является лицо, осуществляющее такое начисление. Банковское учреждение, которое является налоговым агентом, перечисляет налог на доходы физических лиц с сумм процентов, начисленных за отчетный месяц на суммы банковских вкладных (депозитных) или текущих счетов физических лиц. Налоговая Донетчины акцентирует внимание граждан, что при начислении этого платежа ни сумма банковского счета, ни сумма начисленных процентов, ни любые сведения о вкладчиках в контролирующий орган не передаются». — отметила Ирина Долозина.

Как сообщали СМИ, руководство налоговой Донетчины рекомендовало плательщикам пользоваться Электронным кабинетом во время карантина.