В Украине создали собственную систему выявления коронавируса

На базе Института молекулярной биологии генетики Национальной академии наук Украины разработана тест-система для диагностики коронавируса 2019-nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом институт сообщил на своей странице в Facebook.

В частности, как сообщается, на данный момент разработанная ИМБГ тест-система для лабораторной диагностики вируса, работа над которой началась в январе 2020 года по заданию Совета национальной безопасности и обороны Украины, прошла регистрацию в Украине и готова к выпуску.

При этом в Институте подчеркнули, что реальный выпуск начнется лишь в случае «соответствующего финансирования».

Отметим, что ранее заведующий лабораторией Института теоретической физики НАН Украины Сергей Шарапов в комментариях на своей странице в Facebook выразил сомнение в том, что ИМБГ способен в короткий промежуток времени произвести необходимое количество тестов.

Как сообщали СМИ, 13 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Институт молекулярной биологии изготовит 200 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса.