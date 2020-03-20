Карантин только для киевлян? Столичная полиция не реагировала на нелегального торговца мясом из Житомирской области

В Киеве, несмотря на карантин, связанный с коронавирусом COVID-19, не утихает нелегальная торговля. Как выяснили журналисты «Фразы», в пятницу, 20 марта, в Оболонском районе столицы была замечена машина из Житомирской области, где уже зафиксирована зараза.

Торговля мясом и салом с колес микроавтобуса Volkswagen (номер АМ 8998 ВС) велась на улице Вышгородская прямо возле проезжей части.

Как сообщили нам местные жители, регулярно проезжавшие мимо патрули полиции никак не реагировали на нарушение карантинных ограничений.

Основную часть покупателей горе-торговца составили пенсионеры.

Как писала «Фраза», коронавирус продолжает атаковать украинцев: число зараженных быстро растет.