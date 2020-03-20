В ВОЗ рассказали, когда появятся первые вакцины от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о создании вакцин против коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», они могут появиться уже этой весной.

Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она сообщила: «ВОЗ уже получила заявки на рассмотрение и утверждение сорока диагностических тестов, двадцать вакцин находятся в стадии разработки». По ее словам, «ВОЗ тесно сотрудничает с разными странами и такими организациями, как Всемирный банк, чтобы обеспечить инвестиции в разработку вакцин».

Так, она поведала, что «ВОЗ ожидает первые результаты разработки вакцин в ближайшие несколько недель».

Также сообщается: «Дорожная карта ВОЗ в области НИОКР устанавливает приоритеты исследований для COVID-19 в девяти ключевых областях: история вируса, эпидемиология, вакцины, диагностика, терапия, клиническое ведение, этические соображения, социальные науки и многое другое».

Как писала «Фраза», Китай почти «додавил» коронавирус.

Сообщалось, что коронавирус продолжает атаковать украинцев: число зараженных быстро растет.