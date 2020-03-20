Трасса Днепр-Решетиловка: координатор Нацпроекта «Большая Стройка» Юрий Голик показал работы на днепропетровском участке

Масштабные дорожные работы продолжаются на строительстве ключевой украинской трассы Днепр — Решетиловка. Фотоотчет с днепропетровского участке трассы опубликовал на своей странице в Facebook координатор Национального проекта «Большая Стройка» Юрий Голик.

«Днепропетровская область. Трасса Н-31 Днепр — Решетиловка. Строительство», — пишет Голик.

Трасса Днепр — Решетиловка имеет стратегическое значение для всей транспортной инфраструктуры Украины. Она связывает Мариуполь, Днепр, Киев и Львов единым скоростным коридором и имеет протяженность 137 км, около 80 км из которых проходят по территории Полтавской области. Ещё 57 км строятся в Днепропетровской области.

Проект строительства объектов инфраструктуры «Большая Стройка» был инициирован Президентом Владимиром Зеленским в прошлом году и предусматривает строительство и ремонт 6 500 км дорог международного, нащионального и местного значения.

Координатор проекта прогнозирует, что работы на трассе будут закончены в течение одного года.

Помимо масштабного дорожного строительства, проект «Большая Стройка» включает в себя строительство, ремонт и реконструкцию сотен объектов социальной инфраструктуры: школ, садиков, спортивных сооружений и медицинских учреждений.