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Епископ УПЦ рассказал, какой выбор должен сделать каждый христианин во время угрозы коронавируса

Епископ УПЦ рассказал, какой выбор должен сделать каждый христианин во время угрозы коронавируса

Ситуация с коронавирусом впервые за длительное время поставила верующих людей перед одним из самых серьезных вопросов, на которые должен ответить каждый — что значит для нас вера во Христа, и чем мы готовы пожертвовать ради нее. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об это сказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

Комментарий архиерея опубликован на сайте blogs.korrespondent.net.

«В древней Церкви человек, называющий себя христианином, подписывал себе смертный приговор. Ни семья, ни связи, ни деньги, ни богатство, не могли остановить его решимость умереть за Христа.

Раньше было проще. Не потому, что поставленные вопросы были незначительными, а потому, что ответы на них были однозначными. Ведь в древней Церкви человек, называющий себя христианином, подписывал себе смертный приговор. Ни семья, ни связи, ни деньги, ни богатство, не могли остановить его решимость умереть за Христа. Христианин знал, на что он шел; знал, что его ожидало. И поэтому, хотя и боялся за свою временную земную жизнь, делал выбор в пользу жизни вечной», — рассказал епископ Виктор.

Владыка напомнил, на что соглашались христиане в древности ради веры.

«Выбирая Христа, он (христианин — ред.) соглашался со всем, что предполагал этот выбор — с гонениями, преследованиями, мучениями, пытками и смертью. Боялся ли он? Да. Но все равно вера была сильнее. Единственное, что его утешало, — это живое, реальное общение с Богом через Таинство Причастия. Отнять у первых христиан возможность вкушать Тело и Кровь Христа значило отнять смысл их жизни. Потому что без Христа все превращалось в прах и пыль», — отметил он.

Епископ Виктор рассказал, от чего отказывается современный человек.

«Сегодня мы живем в другое время и в другом обществе. Современное общество — это общество потребления. Главные его достижения — достаток, покой, благополучие. Главная его цель — обрести счастье в земном, меркантильном понимании этого слова. Отсюда — важность здоровья и тревога по поводу того, что хоть как-то угрожает жизни. Вера в Бога, высшие ценности, как то любовь к ближнему, любовь к Родине, милосердие и сострадание, меркнут перед лицом конкретного, сиюминутного, осязаемого благополучия. Оно важнее, потому что оно „здесь и сейчас“ и не требует каких-то сверхъестественных усилий. Достаточно протянуть руку и взять то, что предлагает мир...

В свою очередь, Бог, Церковь и вера предлагают нечто неизмеримо большее, но в то же время, требующее усилий и нравственного изменения. И человек отказывается. Просто потому, что ни менять свою жизнь, ни напрягаться он не хочет. Ведь удобнее жить так, как живётся. И умереть, как придется. Правда, животный страх смерти сильнее всего на свете, но жить с ним тяжелее и страшнее, чем без него», — подчеркнул архиерей.

Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях сообщил, что делать верующим людям сейчас.

«То же, что мы делали всегда: молиться и стремиться ко Христу. Ничто не должно нас отлучать от любви к Богу — ни смерть, ни гонения, ни скорбь, ни... коронавирус. Дороже всего в этом мире для нас — Господь Иисус Христос.

Участвуя в Евхаристии, мы впускаем в свое временное измерение вечность, делаемся причастниками Божества и наследниками вечных и неотъемлемых благ. Таинство Тела и Крови — это Таинство жизни, это победа над смертью и единственный путь к Воскресению. А еще — отсутствие страха, укрепление веры и восстановление образа и подобия Божия в человеке. Только с Богом мы будем людьми, и только через Евхаристию мы реализуем свое высшее предназначение — быть детьми Небесного Царя», — подытожил епископ Виктор.

Ранее «Фраза» сообщала, что Синод УПЦ утвердил особую молитву во время пандемии.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины, коронавирус

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