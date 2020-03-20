Бывший министр экономики дал страшный прогноз по безработице в Украине

Без работы в результате кризиса в Украине могут остаться от 170 до 500 тысяч человек. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал бывший министр экономики Тимофей Милованов.

Свой прогноз он объяснил показателями Китая, где за месяц безработица выросла на 1% — до 6,2%. В Украине же этот показатель составляет примерно 8,6%, то есть безработными являются около 1,5 млн человек. Таким образом, если безработица у нас будет расти такими же темпами, как в Китае, то это будет означать, что в ближайшее время еще 170 тыс. человек потеряют работу.

«Но данные из Китая это официальная статистика. Наиболее уязвимыми к потере работы во время кризиса являются неформально занятые работники», — добавил Миловнов, подчеркнув, что если в Китае таких примерно 291 млн чел., то в Украине — около 20% от общего числа работников или 3,4 млн чел.

«Из них 22−23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта. То есть примерно 700 тыс. человек. Допустим, от четверти до половины из них могут уволить во время кризиса, — продолжил подсчет экс-министр. — Действительно, в Китае, по опросу рекрутингового агентства Zhaopin.com, 40% рабочих работают в нормальных условиях, 25% потеряли работу, 17% не получают зарплату, а 20% имеют задержки с зарплатой. Поэтому предположение, что от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях потеряют работу, может быть принято как обоснованное и консервативное».

Таким образом, по этому сценарию в ближайшем будущем без работы останутся от 175 до 350 тыс. человек. «Если же увольнения произойдут еще в других отраслях неформально занятых, то цифра будет еще больше. Таким образом, консервативная оценка роста безработицы составляет от 170 тыс. до 500 тыс. человек», — заключил Милованов.

Как сообщала «Фраза», исследователи из Австралийского национального университета оценивают потерю мирового ВВП из-за пандемии коронавируса в размере $2,4 трлн.

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Напомним, 4 марта 2020 года Верховная Рада Украины на внеочередном заседании отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Вместе с ним ушел с должности министра экономики и Тимофей Милованов.