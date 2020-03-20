Родственник Путина создает свою партию и идет в российскую политику

42-летний российский бизнесмен Роман Путин заявил о создании правоконсервативной партии на базе движения «Люди дела». Как выяснили журналисты «Фразы», новоиспеченный политик является сыном двоюродного брата президента РФ Владимира Путина – Игоря Путина.

Как пишут российские СМИ, Роман Путин заявил, что его политсила «будет ориентироваться на защиту предпринимателей, добиваться снижения налоговой нагрузки и получения дешевых кредитов для малого бизнеса, а также бороться с монополиями и торговыми сетями».

Он подтвердил, что поведет свою партию в Госдуму.

О своем родственнике Роман Путин заявил: «Я, как гражданин, имею собственную позицию и намерен ее продвигать с помощью политических процессов. Но вообще в Америке при Буше было много Бушей – губернаторы, сенаторы. Члены одной семьи могут даже конкурировать».

При этом он добавил: «Мы хотели бы содействовать власти в ее позитивных начинаниях, политику президента мы полностью поддерживаем».

Сообщается, что Роман Путин уже почти десять лет является председателем совета директоров ООО «Группа компаний МРТ», а также совладельцем компании «МРТ-АВИА», которая производит в России легкие летательные аппараты гиропланы.

Как писала «Фраза», Госдума разрешила Путину оставаться президентом РФ до 2036 года.

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