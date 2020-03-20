Афон закрылся из-за коронавируса

Коронавирус COVID-19 ударил по работе Афона (Греция). Как выяснили журналисты «Фразы», Священный Кинот заявил о запрете на въезд, прекратив выдачу диамонитирионов (разрешительных документов) на посещение монастырей Святой Горы.

Об этом передает Romfea.

Сообщается, что было запрещено «перемещаться из монастыря в монастырь, все монахи, которым необходимо войти или выйти из Афонского государства, должны получить разрешения своего монастыря».

Отмечается также, что «въезд сотрудников или других лиц с определенной целью будет разрешен только на основании запроса от монастырей и специального разрешения Священной Эпистасии».

Как писала «Фраза», всего за сутки коронавирус убил 828 человек.