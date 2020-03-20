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Всего за сутки коронавирус убил 828 человек

Всего за сутки коронавирус убил 828 человек

Коронавирус COVID-19 продолжает убивать людей по всей планете. Как выяснили журналисты «Фразы», свежие данные приводит Всемирная организации здравоохранения.

За последние сутки зараза унесла 828 жизней. Общее число жертв с учетом Китая составляет уже 8 778 человек.

За отчетный период заразились еще 16 556 людей. Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 209 839 человек.

Как писала «Фраза», Китай почти «додавил» коронавирус.

Сообщалось, что коронавирус продолжает атаковать украинцев: число зараженных быстро растет.

Тэги: здоровье, эпидемия, мир, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус

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