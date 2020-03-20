Китай почти «додавил» коронавирус: данные на 20 марта 2020

Китай практически остановил коронавирус COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», данные на пятницу, 20 марта, приводит Государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.

Сообщается, что за сутки на территории страны «не выявлено ни одного случая заражения». Было зафиксировано 39 ввозных случаев болезни.

Отмечается, что за сутки зараза забрала три жизни. Общее число жертв коронавируса в Китае выросло до 3 248 человек.

С начала эпидемии заразились 80 967 человек. Остаются в больницах 6 569 человек, из которых 2 136 находятся в тяжелом состоянии.

Как писала «Фраза», коронавирус продолжает атаковать украинцев: число зараженных быстро растет.

Ранее еще две страны заявили о проникновении к ним коронавируса.