Еще две страны заявили о проникновении к ним коронавируса

Коронавирус COVID-19 поразил еще две страны. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают местные власти.

Так, два случая зафиксированы на Гаити. Президент островного государства Жовенель Моиз заявил, что это граждане Бельгии и Франции – они недавно прилетели в их страну.

Уже вводятся жесткие карантинные меры: закрываются школы, вузы и предприятия, начнет действовать комендантский час, будут запрещены мероприятия с участием более десяти человек.

Кроме этого коронавирус пробрался в Нигер. По данным Минздрава, заразился шофер автобуса – гражданин Нигерии, который приехал из Кот-д’Ивуара.

Отмечается, что «анализы у него взяли на КПП на границе с Буркина-Фасо».

Как писала «Фраза», Италия официально обогнала Китай по смертности от коронавируса.

Сообщалось, что коронавирус продолжает атаковать украинцев: число зараженных быстро растет.