Коронавирус продолжает атаковать украинцев: число зараженных быстро растет

Коронавирус COVID-19 продолжает атаковать украинцев. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Министерство здравоохранения нашей страны.

Так, по последним данным, коронавирусом в Украине заразились уже 26 человек.

Отмечается, что стало известно еще о пяти больных в Черновцах. О положительных тестах врачи сообщили накануне вечером.

Известно, что «пациенты изолированы, их состояние стабильное».

В Черновицкой области число больных выросло до пятнадцати человек. Три человека заразились в Киеве, по два – в Житомирской, Киевской и Днепропетровской областях, по одному – в Донецкой и Ивано-Франковской областях.

Жертвами коронавируса в Украине стали уже три человека.

В то же время, как говорит мэр Житомира Сергей Сухомлин, житель города, у которого накануне подтвердили заразу, «скрыл информацию о людях, с которыми контактировал во время поездки в Австрию».

Оказалось, что больной «работает в турфирме и находился вместе с группой людей». Выяснилось, что он «возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он ранее сообщил, в Австрию мужчина возил целую группу людей и все они вместе с ним возвращались в Украину на самолете».

Мэр Житомира добавил: «Мужчина скрыл эту информацию. Он заявил о самоизоляции, однако неизвестно, были ли на самоизоляции все люди, которые возвращались с ним в нашу страну. Для сбора информации о членах туристической группы, численность которой пока не известна, привлечены работники полиции и СБУ».

Как писала «Фраза», ученые выяснили, на каких поверхностях коронавирус живет дольше.

Ранее на Ивано-Франковщине коронавирус убил женщину, а на родине Зеленского выявлены первые больные.