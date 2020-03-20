Коронавирус продолжает атаковать украинцев: число зараженных быстро растет

Коронавирус COVID-19 продолжает атаковать украинцев. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Министерство здравоохранения нашей страны.
Так, по последним данным, коронавирусом в Украине заразились уже 26 человек.
Отмечается, что стало известно еще о пяти больных в Черновцах. О положительных тестах врачи сообщили накануне вечером.
Известно, что «пациенты изолированы, их состояние стабильное».
В Черновицкой области число больных выросло до пятнадцати человек. Три человека заразились в Киеве, по два – в Житомирской, Киевской и Днепропетровской областях, по одному – в Донецкой и Ивано-Франковской областях.
Жертвами коронавируса в Украине стали уже три человека.
В то же время, как говорит мэр Житомира Сергей Сухомлин, житель города, у которого накануне подтвердили заразу, «скрыл информацию о людях, с которыми контактировал во время поездки в Австрию».
Оказалось, что больной «работает в турфирме и находился вместе с группой людей». Выяснилось, что он «возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он ранее сообщил, в Австрию мужчина возил целую группу людей и все они вместе с ним возвращались в Украину на самолете».
Мэр Житомира добавил: «Мужчина скрыл эту информацию. Он заявил о самоизоляции, однако неизвестно, были ли на самоизоляции все люди, которые возвращались с ним в нашу страну. Для сбора информации о членах туристической группы, численность которой пока не известна, привлечены работники полиции и СБУ».
Как писала «Фраза», ученые выяснили, на каких поверхностях коронавирус живет дольше.
Ранее на Ивано-Франковщине коронавирус убил женщину, а на родине Зеленского выявлены первые больные.