Глава богатейшего карликового государства «подцепил» коронавирус

У главы богатейшего карликового государства Монако ‒ князя Альбера II ‒ выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в коммюнике княжеского дворца.

Как передает РИА «Новости», положительный тест на коронавирус Его светлейшее Высочество сдал в начале текущей недели.

«Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», ‒ говорится в документе.

Сообщается, что в настоящее время князь находится под наблюдением врача, однако продолжает работать из своего кабинета и находится в постоянном контакте с членами правительства и ближайшими соратниками.

Как писала «Фраза», в Бразилии еще один крупный политик заразился коронавирусом.

Министр здравоохранения Нидерландов упал в обморок посреди доклада о коронавирусе.