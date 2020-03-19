На Ивано-Франковщине коронавирус убил женщину, а на родине Зеленского выявлены первые больные

В четверг, 19 марта, в Украине зафиксирована уже третья смерть от коронавирусной инфекции COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», общее же число случаев заражения достигло 21.

Как передает «Страна», новый летальный случай от COVID-19 зарегистрирован в Ивано-Франковской области.

По словам главы региона Виталия Федорива, коронавирус у 56-летней женщины был подтвержден посмертно.

В свою очередь, в родной области президента Владимира Зеленского ‒ Днепропетровской ‒ выявлены первые два человека, которые заразились коронавирусом.

По словам председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко, оба пациента получают всю необходимую помощь.

Предварительно, заразу они «подхватили» во время зарубежной поездки.

«Сейчас медики выявляют все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию», ‒ рассказал днепропетровский губернатор.

Как писала «Фраза», в Украине подтвержден еще один случай заражения коронавирусом.

Ранее СМИ назвали городок, который заразил коронавирусом всю Европу.