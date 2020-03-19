Италия официально обогнала Китай по смертности от коронавируса

Количество жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии достигло 3405. Как выяснили журналисты «Фразы», столь высокое число смертей уже превышает китайскую статистику, где зараза унесла жизни 3245 человек.

Как передает РИА «Новости», за прошедшие сутки ‒ 18 марта ‒ в стране от инфекции «сгорели» аж 427 человек, а новых случаев заражения было зафиксировано 5322.

В свою очередь, инфекцию и выздороветь смогли 415 пациентов. Всего таких людей в Италии теперь насчитывается 4440.

Общее же число случаев заражения, в том числе, скончавшихся и выздоровевших, на территории «страны-сапога» превысило 41 тысячу человек.

Как писала «Фраза», смертность от коронавируса в Италии растет ужасающими темпами.

Также сообщалось, что Италия и США бьют все рекорды по уровню смертности от коронавируса.