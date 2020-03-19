Главные новости за 19 марта 2020 года

Мобильные громкоговорители и священники: как в городах Украины борются с коронавирусом. В Черновцах, где была зафиксирована первая вспышка коронавируса в Украине, специальная машина с громкоговорителем объезжает микрорайоны города и сообщает, как соблюдать правила карантина. Такое оповещения в Черновцах будут осуществлять ежедневно. На видео, которое опубликовал представитель управления благоустройства Черновецкого горсовета Сергей Обшанский на своей странице в Facebook, видно, как из громкоговорителя, установленного на старом УАЗ-452, жителей оповещают о необходимости соблюдать дистанцию, оставаться дома и сообщают о прекращении работы общественного транспорта.

Стало известно, когда в украинских аптеках появятся медицинские маски. Медицинские маски появятся в аптечных сетях Украины до конца текущей недели. По словам заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко, «напряжение будет снято». «В ближайшее время ожидаем значительное пополнение рынка средствами индивидуальной защиты, и в субботу-пятницу хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях», — заявил Ляшко на брифинге 19 марта.

В Верховной Раде подловили Зеленского на лжи. Президент Украины Владимир Зеленский уличил коллег заболевшего коронавирусом народного депутата Сергея Шахова в неперсональном голосовании в его отсутствие. Об этом глава государства заявил в своем обращении к украинцам. «К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера в системе Рада была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги кнопкодавили, к сожалению», — заявил президент, добавив, что «к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады».

В Viber появилась группа, благодаря которой каждый киевлянин может «подвезти медика на работу». Киевляне создали группу в Viber для помощи медикам в условиях карантина из-за распространения коронавируса. Эту инициативу уже поддержали жители других городов. В частности, как сообщается, «в условиях сложностей с логистикой» и закрытого метрополитена каждый киевлянин, который по утрам все еще ездит на работу, может помочь работникам аптек, больниц, лабораторий и служб экстренной помощи. Для этого в мессенджере Viber создана группа «Подвези медика на работу», присоединиться к которой можно, пройдя по этой ссылке (доступна только с мобильного).

Доктор Комаровский рассказал как правильно заниматься сексом в период эпидемии. Случаи заражения коронавирусом половым путем не зафиксированы. Об этом заявил известный врач Евгений Комаровский. В частности, он выразил убеждение, что карантин может быть удобным временем для того, чтобы организовать в стране подъем рождаемости, но подчеркнул, что «вам придется очень постараться, чтобы в процессе полового акта не осуществить контакты слизистых оболочек верхней части вашего туловища».

Курс гривны продолжил падение: данные на 19 марта 2020. Курс гривны снова упал. Котировки украинской валюты на четверг, 19 марта, публикует Национальный банк. Так, по курсу НБУ, американский доллар подорожал на 21 копейку до 27,27 гривен. Также на семь копеек поднялся курс евро — до 29,80 гривен.

В Украину возвращаются снегопады и морозы. В самый разгар весны в Украину вернется зима. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. По данным синоптиков, уже с ближайших выходных, 21-22 марта, по стране начнется снижение температуры воздуха, пойдет снег.

В мире продолжает бушевать коронавирус: данные на 19 марта 2020. В мире продолжает бушевать коронавирус COVID-19. Стали известны данные на четверг, 19 марта. Цифры приводит Центр системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса в США. Сообщается, что всего в мире (с учетом Китая) заболели 218 823 человек. Вылечить удалось 84 118 человек.

Китаю удалось остановить коронавирус. Китаю удалось остановить коронавирус COVID-19. За минувшие сутки на территории страны не было зафиксировано ни одного случая заражения. Как сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая, «все 34 новых случая инфекции были ввозными из других стран».

Ученые опровергли информацию об искусственном происхождении коронавируса. Группа ученых из США и Австралии установила, что коронавирус SARS-CoV-2, который привел к пандемии COVID-19 появился естественным путем. Таким образом они опровергли теории заговора об искусственном характере появления болезни. Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке и университета Тулейна в Новом Орлеане, а также Сиднейского университета в Австралии проанализировали структуру вируса и не нашли никаких признаков редактирования, которое потребовалось бы для его создания.

В Италии озвучили причину аномальной смертности от коронавируса. Власти Италии попытались объяснить аномальную смертность от коронавируса COVID-19. Причину назвал замминистра здравоохранения страны Пьерпаоло Силери, которого цитируют российские СМИ. Чиновник заявил: «Это может быть связано со средним возрастом итальянского населения».

Министр здравоохранения Нидерландов упал в обморок посреди доклада о коронавирусе. Министр здравоохранения и спорта Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок во время обсуждения ситуации с коронавирусом. На нем видно, как в ходе доклада в парламенте стоявший за трибуной напротив докладчиков чиновник теряет равновесие и падает. К нему тут же устремляются другие присутствующие, после чего Брюинс быстро пришел в себя, выпил воду и покинул зал заседаний.

Медицинские маски не только бесполезны для здоровых людей, но могут навредить, — эксперты. Национальная комиссия по здравоохранению Китая опубликовала обновленные рекомендации по использованию медицинских масок. В соответствии с этими рекомендациями маски можно не носить в местах, где нету больших скоплений людей и в хорошо проветриваемых помещениях.

Ученые выяснили, на каких поверхностях коронавирус живет дольше. Коронавирус COVID-19, пандемия которого зафиксирована в мире, сохраняет жизнеспособность до 72 часов на большинстве поверхностей. Об этом свидетельствуют данные исследований, проведенных группой американских ученых. Биологи и инфекционисты из Университета Калифорнии, Принстонского университета, Национального института аллергий и инфекционных заболеваний и Центров по контролю и профилактике заболеваний сравнили распространение вируса SARS-CoV-2 с его предшественником — SARS-CoV-1.

Российская лаборатория опубликовала фото коронавируса, переполошившего весь мир. Лаборатория Новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» опубликовала фотографию коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19. Фото сделано при помощи электронного микроскопа. Снимки получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400. Размер частиц — 100–120 нанометров (миллиардная доля метра).

Американский биолог назвала два условия для прекращения эпидемии коронавируса. Американский доктор биологических наук, профессор Анча Баранова назвала два условия для прекращения эпидемии COVID-19. Ее цитируют российские СМИ. Ученый заявила, что «прекращение эпидемии — это два процесса».

«Сказали пить парацетамол»: актриса Ольга Куриленко рассказала о борьбе с коронавирусом. Французская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко рассказала о своей борьбе с коронавирусом COVID-19. 40-летняя артистка, которая находится в Лондоне, написала, что врачи не назначили ей никакого лечения.