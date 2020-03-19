Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

УПЦ рассказала одесситам, как провести карантин

УПЦ рассказала одесситам, как провести карантин

В Украинской Православной Церкви призвали верующих во время карантина чаще причащаться, читать акафист Покрову Божией Матери и молиться святым — покровителям земли Одесской. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в связи с пандемией коронавируса призвал «как можно чаще приступать к Святым Тайнам Тела и Крови Христовых — во исцеление души и тела». Литургии во всех храмах епархии будут проходить ежедневно.

Митрополит Агафангел призвал одесситов уделить особое внимание домашней молитве.

«Мы должны помнить, что молитва — самая реальная и действенная сила. Поэтому она должна быть постоянной спутницей каждого из вас. Особое внимание прошу вас уделить домашней молитве в семейном кругу. Еженедельно, по пятницам, как и ранее в 07.00, не отступая от вековой традиции, каждый верующий одессит должен прочитывать акафист Покрову Божией Матери в домашней молитве по соглашению. Священнослужители Одессы, в это же время будут молиться, каждый в своем храме, перед „Касперовской“ иконой Царицы Небесной, а возможность ежедневно поклониться чудотворному образу Матери Божией в Свято-Успенском кафедральном соборе остается неизменной. Также очень важно обращаться с акафистными пениями и молебными канонами — к помощи Небесных Бесплотных Сил, святых угодников Божиих и небесных покровителей земли Одесской.

На протяжении всей противоэпидемиологической кампании храмы Одесской епархии будут оставаться открытыми и доступ к святыням будет осуществляться беспрепятственно при соблюдении рекомендованных врачами санитарных норм», — подчеркнул архиерей.

Владыка Агафангел напомнил верующим о необходимости строго следовать рекомендациям медиков.

«Прошу каждого из вас при появлении первых признаков простудных заболеваний у себя или ближних, во избежание заражения окружающих, воздерживаться от посещения богослужений, следуя рекомендациям министерства здравоохранения Украины. Помните, что для молитвы нет препятствий и расстояний. Святоотеческое предание учит нас, что без должного врачевания души невозможно телесное здоровье. Мы не должны пренебрегать им по слову премудрого, сказавшего: „Дай место врачу, ибо и его создал Господь“ (Сирах. 38:1)», — сказал он.

Одесский митрополит попросил «все духовенство и верующих принять, по возможности, активное участие в сборе помощи для приобретения соответствующего медицинского оборудования, расходных материалов, средств индивидуальной защиты и поддержки медицинского персонала Одессы и Одесской области. Примером доброты, любви и взаимоподдержки друг другу мы должны засвидетельствовать единство народа Божия перед страшными испытаниями нынешнего времени. Прошу вас не поддаваться панике, потому что камнем и основанием нашего бытия является Христос, даровавший нам жизнь, без воли Которого волос с головы человеческой не упадет (Лк. 21:18)».

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит УПЦ призвал верующих во время карантина помогать врачам и фармацевтам добираться на работу.

Тэги: общество, Одесса, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

19.03.20 08:05

Выигрывает ли сборная Украины от переноса Евро?

Автор: Андрей Шахов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
19.03.20 08:00

Эдуард Лимонов. Крошка Цахес для бедных

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Вирусолог Мартин Штюрмер: Будет и вторая, и третья волна эпидемии
19.03.20 11:09

Вирусолог Мартин Штюрмер: Будет и вторая, и третья волна эпидемии

Автор: Тарас Козуб, «Вести»

Выбор редакции
Выигрывает ли сборная Украины от переноса Евро?
Выигрывает ли сборная Украины от переноса Евро?
Выигрывает ли сборная Украины от переноса Евро?
Выигрывает ли сборная Украины от переноса Евро?
Эдуард Лимонов. Крошка Цахес для бедных
Эдуард Лимонов. Крошка Цахес для бедных
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Коронавирус и новое Средневековье
Коронавирус и новое Средневековье
Доктор Комаровский дал ценные советы по борьбе с коронавирусом COVID-19
Доктор Комаровский дал ценные советы по борьбе с коронавирусом COVID-19
Фильм «Заражение»: вирус для хомячков
Фильм «Заражение»: вирус для хомячков
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
fraza.ua

Главная новость дня

В Украине подтвержден еще один случай заражения коронавирусом

В Украине подтвержден еще один случай заражения коронавирусом
19.03.20 16:30
467
Последние новости
19.03.20 17:56

Святогорская лавра оказывает помощь более 1 тыс переселенцам
19.03.20 17:30

УПЦ рассказала одесситам, как провести карантин
19.03.20 16:47

Ученые США и Австралии опровергли информацию об искусственном происхождении коронавируса
19.03.20 16:30

В Украине подтвержден еще один случай заражения коронавирусом
19.03.20 15:58

Мобильные громкоговорители и священники: как в городах Украины борются с коронавирусом
19.03.20 15:57

В Украину возвращаются снегопады и морозы
19.03.20 15:52

Митрополит УПЦ призвал верующих во время карантина помогать врачам и фармацевтам добираться на работу
Фото и Видео
Мобильные громкоговорители и священники: как в городах Украины борются с коронавирусом
Мобильные громкоговорители и священники: как в городах Украины борются с коронавирусом
Мобильные громкоговорители и священники: как в городах Украины борются с коронавирусом
Мобильные громкоговорители и священники: как в городах Украины борются с коронавирусом
Российская лаборатория опубликовала фото коронавируса, переполошившего весь мир
Российская лаборатория опубликовала фото коронавируса, переполошившего весь мир
Доктор Комаровский рассказал как правильно заниматься сексом в период эпидемии
Доктор Комаровский рассказал как правильно заниматься сексом в период эпидемии
В Верховной Раде подловили Зеленского на лжи
В Верховной Раде подловили Зеленского на лжи
Министр здравоохранения Нидерландов упал в обморок посреди доклада о коронавирусе
Министр здравоохранения Нидерландов упал в обморок посреди доклада о коронавирусе
В УПЦ 4 новых архиерея
В УПЦ 4 новых архиерея
Синод УПЦ утвердил особую молитву во время пандемии
Синод УПЦ утвердил особую молитву во время пандемии
Синод УПЦ считает, что «общество должно осознать духовные первопричины» пандемии
Синод УПЦ считает, что «общество должно осознать духовные первопричины» пандемии
Российский пропагандист устроил нецензурную истерику в прямом эфире из-за коронавируса
Российский пропагандист устроил нецензурную истерику в прямом эфире из-за коронавируса
После начала карантина в Киеве и Одессе приключился транспортный коллапс
После начала карантина в Киеве и Одессе приключился транспортный коллапс
fraza.ua
Новости блогосферы
18.03.20 21:14

Как далеко зайдет эксперимент с ограничением прав и свобод обычных людей?
18.03.20 20:58

Коронавирус - спектакль элит!
18.03.20 20:42

После коронавируса: здоровье и тотальный контроль против Христа
16.03.20 20:33

Под прикрытием коронавирусной истерии Зеленский ликвидировал русскоязычные школы

Опрос

Чем закончится эпидемия коронавируса COVID-19?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.