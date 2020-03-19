Ученые США и Австралии опровергли информацию об искусственном происхождении коронавируса

Группа ученых из США и Австралии установила, что коронавирус SARS-CoV-2, который привел к пандемии COVID-19 появился естественным путем. Как выяснили журналисты «Фразы», таким образом они опровергли теории заговора об искусственном характере появления болезни.

Как сообщает «Новое время», ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке и университета Тулейна в Новом Орлеане, а также Сиднейского университета в Австралии проанализировали структуру вируса и не нашли никаких признаков редактирования, которое потребовалось бы для его создания.

«Сравнив все известные генетические данные с данными о структуре коронавируса, мы можем с уверенностью утверждать, что SARS-CoV-2 возник естественным образом», — заявил один из участников исследования, иммунолог Кристиан Андерсен. Он объяснил, что коронавирус на самом деле существует довольно давно и связанные с ним заболевания уже вспыхивали в Китае в 2003 году (SARS) и на Ближнем Востоке в 2012 году (MERS).

В то же время, если бы вирус был создан искусственно, его «авторам» пришлось бы заимствовать молекулярную структуру у какого-то из известных науке вирусов. У вируса, который уже известен своей способностью эффективно атаковать человеческий организм. Однако, структура нового коронавируса уникальна, аналогов у него на сегодняшний день нет.

Более того, структура SARS-CoV-2 очень похожа на коронавирусы, которые были найдены у летучих мышей и панголинов. Это свидетельствует в пользу теории о том, что новый коронавирус развился в животных и совершил «прыжок» от них к людям в Китае.

Отметим, что к аналогичному выводу пришли российские ученые из Научно-исследовательского института гриппа им. Смородинцева, которым удалось полностью расшифровать геном коронавируса, Как объяснил руководитель института Дмитрий Лиознов в комментарии порталу «Доктор Питер», специалистам удалось установить, что SARS-CoV-2 имеет естественное происхождение. «От животных, и все-таки от летучих мышей. Так что мы снова убеждаемся в том, что все теории заговора несостоятельны», — заключил он.

Как сообщала «Фраза», по мнению профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача Украины Дмитрия Иванова, коронавирус мог быть создан американцами.

Ранее, индийские ученые нашли в геноме коронавируса 2019 nCoV четыре вставки, которых нет в коронавирусах других типов. При этом такие же вставки есть в ВИЧ. В частности, эти четыре участка полностью копируют белки из двух разновидностей ВИЧ — HIV-1 gp120 и HIV-1 Gag или очень схожими с ними. Кроме этого, ученые отметили, что несмотря на то, что участки разорванные другим кодом, 3D-модель коронавируса предусматривает их сворачивание в сайт связывания рецептора. То есть, именно в тот «шип», которым коронавирус атакует клетки. По словам исследователей, такое сходство с ВИЧ и нехарактерные для других коронавирусов участки кода «вряд ли случайны по своему происхождению».