В Украине подтвержден еще один случай заражения коронавирусом

Коронавирусом COVID-19 заразился житель Житомира. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в четверг, 19 марта, сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

По его словам, заболевшему мужчине – 56 лет.

Он вернулся домой из Австрии.

Отмечается, что больной «чувствует себя удовлетворительно».

Накануне Минздрав Украины сообщал о 16 случаях заражения коронавирусом в нашей стране: десять человек заболели в Черновицкой области, по два зараженных – в Киеве и области, по одному – в Житомирской и Донецкой областях.

Жертвами заразы в нашей стране уже стали два человека.

Как писала «Фраза», СМИ назвали городок, который заразил коронавирусом всю Европу.

Ранее в Киеве с помощью экспресс-теста выявлен новый случай заражения коронавирусом.