В Украину возвращаются снегопады и морозы

В самый разгар весны в Украину вернется зима. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, уже с ближайших выходных, 21-22 марта, по стране начнется снижение температуры воздуха, пойдет снег.

На следующей неделе днем преимущественно будет плюс 1-3. Чуть теплее погода ожидается на юго-востоке Украины и в Крыму.

Ночью возможны морозы до 4-8 градусов.

В Киеве пойдет снег. Днем будет 1-3 тепла, а ночью 3-5 мороза.

Как писала «Фраза», теплый февраль в Киеве обновил аномальный температурный рекорд.