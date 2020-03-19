Митрополит УПЦ призвал верующих во время карантина помогать врачам и фармацевтам добираться на работу

В Украинской Православной Церкви призвали верующих во время карантина помогать врачам и фармацевтам добираться на работу. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

«В связи с введением в Украине карантина городская транспортная система, к сожалению, не справляется с доставкой людей на работу и назад. Особенно важным сегодня является пребывание медперсонала на рабочем месте — в больницах и аптеках», — отметил митрополит.

Владыка Лука призвал верующих помогать медработникам безвозмездно.

«Я обращаюсь к клирикам и прихожанам нашей епархии, у которых есть личный транспорт, вместимостью не более 10 человек. Прошу вас послужить ближним как Самому Господу — безвозмездно помочь врачам и фармацевтам, живущим рядом с вами, добраться к месту работы, а также, при возможности, отвезти их назад домой. Это будет благое дело и исполнение апостольского призыва: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией (1Петр 4:10)», — подчеркнул архиерей.

Ранее «Фраза» сообщала, что Запорожский митрополит УПЦ назвал то, что страшнее коронавируса.